Iga Švjontek je morala da preda meč prvog kola Mastersa u Madridu.

Jedna od najboljih teniserki sveta je igrala protiv Amerikanke En Li, ali je morala da odustane posle dva seta i tri gema u odlučujućem.

Poljakinja je meč počela sa određenim problemima. Izgubila je prvi set u taj-brejku, ali je usledio ekspresan odgovor u drugom, koji je rešila u svoju korist rezultatom 6:2. Delovalo je da će bez većih problema preokrenuti, ali je osetila mučninu, zbog čega je tražila i medicinski tajmaut.

Švjontek je tražila medicinski tajmaut pri rezultatu 2:0, odigrala je još jedan gem, a onda je morala da preda. Nije mogla da se kreće kako treba, a kako je rečeno, ona je osetila probleme u stomaku, zbog kojih je imala i mučninu.

Podsetimo, u petak je Marin Čilić morao da preda Joau Fonseki bez borbe pošto je doživeo trovanje hranom.

Sada je i Iga imala poteškoće zbog kojih je morala da se povuče, pa se postavlja pitanje šta se to dešava u Madridu ove godine.