Švjontek je dominirala tokom većeg dela meča, u prvom setu je dva puta oduzela servis protivnici, dok je u drugom delu igre to učinila tri puta, iskoristivši na kraju četvrtu meč loptu.
U narednoj rundi Švjontek, trostruka šampionka mastersa u Rimu, igra protiv 16. teniserke sveta Naomi Osake iz Japana.
Plasman u osminu finala mastersa u Rimu ranije danas je osigurala druga teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina, koja je bila bolja od filipinske igračice Aleksandre Eale (42. na WTA listi) sa 6:4, 6:3.
Ribakina se u osmini finala sastaje sa pobednicom meča između nemačke igračice Laure Zigmund (46.) i Čehinje Karoline Pliškove (130.).
Brutalna Švjontek i Ribakina lako do osmine finala mastersa u Rimu
Treća teniserka sveta Iga Švjontek plasirala se u osminu finala mastersa u Rimu, pošto je pobedila domaću igračicu Elizabetu Kočareto sa 6:1, 6:0.
Poljska igračica je pobedu nad 41. teniserkom sveta zabeležila za sat i pet minuta.
