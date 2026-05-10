Fudbaler Barselone Markus Rašford postigao je gol kakav se retko viđa. U derbiju, čuvenom španskom El klasiku protiv Real Madrida, pogodio je iz slobodnog udarca s oko 20 metara u devetom minutu.

Ali, nije to bio običan slobodanjak, već bomba koju ne bi odbranila dva golmana, što bi se reklo, a kamoli jedan od najboljih čuvara mreže današnjice - Tibo Kurtoa. Belgijanac je bio zatečen jer je verovatno bio svestan da je u pitanju jedan od najlepših golova koji je ikad primio.

Oduševljen je bio i Lamin Jamal, prva zvezda Katalonaca, koji propušta meč 35. kola La Lige zbog povrede. Odmahivao rukama u čudu na tribinama zbog fantastičnog gola engleskog reprezentativca i klupskog druga.

Evo kako je pogodio:

U međuvremenu je na 2:0 povisio Feran Tores u 18. minutu posle magične akcije domaćih, što je, ispostaviće se, bio konačan rezultat utakmice na Kamp Nou stadionu.