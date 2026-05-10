Barseloni je potreban samo bod da i zvanično zadrži titulu prvaka Španije, a za to ima priliku protiv najljućeg rivala Reala, koji s druge strane mora da pobedi ne bi li sačuvao tanku nadu u šampionskoj trci. Poznato vam je?

Da, nedavno je ista situacija bila pred naš večiti derbi okončan ubedljivom pobedom Zvezde (3:0). Hoće li se i 191. prvenstveni El klasiko, a 264. u svim takmičenjima, završiti očekivanim trijumfom domaćina, ostaje da se vidi na terenu „Nou kampa“ večeras od 21 sat.

Barsa je ne samo zbog domaćinstva favorit da slavi u jednom od najvećih rivalstava svetskog fudbala već i zbog užasne situacije u taboru „kraljeva“ koja je kulminirala tučom između Oreljana Čuamenija i Federika Valverdea. Tačnije, Francuz je nokautirao Urugvajca u svlačionici posle koškanja na treningu, a Real ih je kaznio obojicu. I to drakonski - po 500.000 evra! Drugih sankcija nema, jer su se jedan drugom izvinili, kao i celom kolektivu na stadionu „Santjago Bernabeu“.

Adut ekipe Hansija Flika je i forma (10 uzastopnih pobeda u La ligi), koja je u dobroj meri razlikuje od forme izabranika odlazećeg trenera Alvara Arbeloe (dve pobede na minulih pet prvenstvenih susreta).

Madridski mediji, naime, pišu da je Žoze Murinjo pred vratima „Bernabeua“. Menadžer Žorž Mendeš je ponudio čelnicima „kraljevskog kluba“ usluge Posebnog, što je, navodi se, Portugalca približilo napuštanju Benfike i povratku u Real. Murinjo je, naime, prvi mandat (2010-2013) završio s tri trofeja - u La ligi, Kupu kralja i Superkupu Španije.

Uglavnom, ni kladionice ne veruju da očajni „blankosi“ - drugu sezonu zaredom bez trofeja - mogu večeras da zablistaju na „Nou kampu“, uprkos izostanku najjačeg Barsinog aduta, pa je kvota na keca 1,60, a na dvojku 4,30.