Barsa je razbila Real sa 2:0 i tako stavila tačku na užasnu sezonu tima iz Madrida. Bukvalno su se igrali protiv "kraljevića", ali... Jedan čovek nije mogao da se raduje. Hansi Flik je doživeo tragediju. Izgubio je oca na dan utakmice i nije želeo da odustane.

Uprkos ogromnom ličnom gubitku, Flik je insistirao da bude uz ekipu pored aut-linije.

Posmatrao je kako su golovi Markusa Rašforda i Ferana Toresa doneli pobedu koja je istovremeno značila i osvajanje šampionske titule. Bila je to prava bujica emocija za Flika u nedelju, dok je vodio Barselonu u tako važnoj utakmici, istovremeno se noseći sa gubitkom oca.

Govoreći posle meča, nemački trener se borio sa suzama dok se osvrtao na neverovatan uspeh svog tima i na ličnu tragediju.

- Jutros me je pozvala majka i rekla da mi je otac preminuo. Razmišljao sam da li da to sakrijem ili da kažem timu. Za mene je ovo kao porodica i odlučio sam da podelim informaciju sa igračima. Ono što su oni uradili je neverovatno. Nikada neću zaboraviti ovaj trenutak - rekao je Hansi Flik.

Veliku stvar uradio je Flik sa Barselonom...