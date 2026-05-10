Fudbaleri Barselone večeras od 21 sat dočekuju Real Madrid, a pred ovu utakmicu je katalonski klub zadesila velika tragedija.

Otac Hansija Flika je preminuo u nedelju ujutru i to bez sumnje predstavlja veliki udarac za nemačkog trenera.

Nije poznato šta se dogodilo, međutim, ovakva tragedija pred veliki derbi sa najvećim rivalom ozbiljno bi mogla da poljulja čitavu ekipu.

Barseloni je na večerašnjoj utakmici dovoljan bod kako bi odbranila titulu prvaka Španije.

Flik je leta 2024. godine preuzeo Barselonu koja je pod njegovim vođstvom ponovo postala jedan od najboljih timova u Evropi. Pre toga je trenirao Bajern i reprezentaciju Nemačke.