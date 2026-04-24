Meč šesnaestine finala turnira u Madridu između brazilskog tenisera Joaa Fonseke i njegovog rivala Marina Čilića neće biti odigran, nakon što je hrvatski teniser morao da se povuče zbog zdravstvenih problema.

Kako je sam igrač potvrdio, doživeo je trovanje hranom koje ga je potpuno iscrpelo, zbog čega nije bio u stanju da izađe na teren i odigra zakazani duel protiv 31. tenisera sveta.

- Ćao svima, Nažalost, juče sam dobio trovanje hranom. Nakon što sam celu noć pokušavao da se oporavim, moje telo je, nažalost, iscrpljeno i nije na potrebnom nivou da izađem na teren i uđem u borbu.

Izvinjavam se svim navijačima koji su čekali da gledaju meč. Bio sam baš uzbuđen što se vraćam u Madrid. Gracias a todos na podršci.

Srećno, Žoao Fonseka i nadam se da ćemo imati priliku da igramo ponovo negde - naveo je teniser.

Fonseka je tako bez borbe prošao u narednu rundu takmičenja, dok će se zdravstveno stanje njegovog rivala pratiti u narednim danima.