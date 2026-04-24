Košarkaši Zlatibora pobedili su na svom terenu Hercegovac iz Gajdobre sa 97:92, a tim rezultatom je poznato ko će biti rival Partizanu u četvrtfinalu Košarkaške lige Srbije.

Hercegovac je ostao bez šanse za plej-of i završio je sezonu, pa će crno-beli igrati protiv Slobode iz Užica.

Prvi meč igraće se 30. aprila u Beogradu, a 2. maja ekipa će branilac trofeja gostovati Slobodi.

Zlatibor će igrati sa Crvenom zvezdom. Tim Saše Obradovića će biti domaćin u prvoj utakmici 29.aprila, a drugi meč je na programu prvog maja.

Ostali parovi su Mega - Borac i Spartak - FMP, a serija se igra na dve pobede.

Ideja je da četvrtfinala KLS budu završena najkasnije do 14. ili 15. maja, jer posle toga sledi Fajnal for koji će se igrati u Nišu i održaće se od 21. do 23. maja.