Sada je poznato i protiv koga će Dušan Džakić ukrstiti rukavice po prvi put u profi ringu, to će biti mladi borac iz Bača - Miloš Radišić, koji ima iskustvo i u MMA, ali i u boksu, gde je imao tri profi borbe.

Očekivano, Džakić kao debitant u profi ringu nije mogao da dobije nekog iskusnog boksera. Miloš Radišić juri svoju prvu pobedu u profi ringu, jer je prethodne tri borbe izgubio i sva tri puta je bio nokautiran.

Sve tri profi borbe je imao 2022. godine. Debitovao je u maju, kada je u Beču poražen od Isahana Ahmadija (4 pobede, 4 poraza i jedan nerešen meč) iz Avganistana koji ga je nokautirao u prvoj rundi posle minut i 25 sekundi.

Drugu borbu je imao u junu 2022. godine, kada je u Baden Vitenbergu u Nemačkoj poražen od Aleksa Alsela (17 pobeda i jedan poraz) iz Nemačke koji je slavio tehničkim nokautom u drugoj rundi.

Poslednji profi meč Radišić je imao protiv Tamaša Horvata u septembru 2022. gpdone, kada je poražen tehničkim nokautom u prvoj rundi posle dva minuta i 30 sekundi.

Sada se i Radišić vraća u profi ring posle pauze od četiri godine, a za to vreme se više borio u MMA mečevima, gde takođe nije imao mnogo uspeha. Tokom MMA karijere između 2022. i 2025. godine imao je osam profi mečeva, sedam puta je poražen, a jednom je pobedio.

Podsetimo, pored Dušana Džakića, u Ložionici će se boriti još jedna MMA legenda - Vaso Bakočević, čiji će protivnik biti uskoro poznat.

Pored toga, gledaćemo spektakularne borbe i biće ovo jedna od najatraktivnijih bokserskih revija, jer ćemo na programu imati odbranu WBC internacional silver pojasa, gde Tomislav Vukomanović boksuje sa šampionom Afrike Derikom Kvejom.

Nastupa i najbolja srpska bokserka - Sara Ćirković, koja boksuje sa neporaženom bokserkom iz Gane - Leticijom Amanuom.

Spektakularna borba se očekuje u duelu Marko Marić - Nejc Petrič, gde su oba boksera do sada sa maksimalnim učinkom i bez poraza.

Srpski borac Darko Stevanović se bori sa Gruzijcem Giorgijem Umekašvilijem. Leo Cvitanović će ukrstiti rukavice sa Aidarom Oroskulovim iz Kirgistana, a Benjamin Poturak će odmeriti snage protiv Kristijana Farkaša iz Slovačke.

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