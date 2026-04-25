Velika tragedija se dogodila na utakmici Druge lige Zapad u Bosni i Hercegovini između Viteza i Bajera, pošto se jedan igrač gostujuće ekipe srušio i preminuo na terenu.

Vitez se nakon jezivog događaja oglasio na svom zvaničnom profilu, gde je rečeno da se utakmica neće nastaviti zbog ove tragedije.

Osim toga, oni su u svojoj objavi naveli da su njihove misli i molitve uz porodicu preminulog igrača i kompletan kolektiv Bajer.

Još uvek nema opširnih informacija oko toga šta se tačno dogodilo i zbog čega je došlo do ovakvih scena.