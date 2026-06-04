Gruzijski fudbal zavijen je u crno nakon vesti o smrti nekadašnjeg reprezentativca i proslavljenog napadača Džabe Dvalija, koji je preminuo u 41. godini života, saopštili su lokalni mediji i njegovi bivši klubovi.

Dvali je preminuo usled naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, čime je prerano okončan život sportiste koji je ostavio neizbrisiv trag.

Najsvetlije trenutke karijere Dvali je proveo u ekipi Zestafonija, gde je stekao status istinske legende kluba. Za ovaj tim odigrao je 135 utakmica u nacionalnom prvenstvu i postigao impresivnih 65 golova, predvodeći ekipu u njenim najuspešnijim godinama.

Pored Zestafonija, tokom bogate karijere branio je boje najtrofejnijeg gruzijskog kluba Dinama iz Tbilisija, kao i Telavija i Sioni Bolnisija. Nastupao je i za nekoliko inostranih timova, a zabeležio je i nastupe za nacionalnu selekciju Gruzije.