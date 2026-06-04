Tek što je predstavljen za sportskog direktora Crvene zvezde, Miloš Teodosić je počeo da radi punom parom.

U Beograd bi mogao da stigne Alesandro Pajola, košarkaš Virtusa iz Bolonje.

Kako prenosi portal "Backdoorpodcast", Pajola je blizu dogovora sa Crvenom zvezdom, koja će težiti da nakon razočaravajuće sezone skroji tim po Teodosićevom ukusu

Iako je Pajolin kvalitet bio prepoznat u ovdašnjoj košarci još pre nego što je bilo obelodanjeno da će se Teodosić vratiti u Zvezdu, tek je dolazak bivšeg reprezentativca Srbije učinio da Mali Kalemegdan ima prioritet za Italijana u odnosu na druge sredine.

Poznanstvo igrača, koji se spominjao i kao moguće pojačanje Armanija, i Teodosića datira iz berićetnih sezona u Virtusu.

Srpsko-italijanski tandem uspeo je da osvoji Evrokup i trasira evroligaški put Virtusu, zahvaljujući kojem se Bolonja vratila u punom sjaju na evropsku košarkašku mapu.