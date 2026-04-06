Nikos Locos, nekadašnji agent Miloša Teodosića, prisetio se njegovog jedinstvenog načina igre i dugogodišnje priče o odlasku u NBA.

- Teova igra nije ličila ni na čiju. Bio je kao Pele ili Maradona. Nije bio košarkaš, nije bio baš ni sportista - bio je umetnik - rekao je Locos.

Na kraju, Miloš Teodosić je otišao u NBA ligu, ali se čini da nije uspeo da pokaže umeće kakvo je prikazivao širom Evrope.

- NBA nije želela nas - izjavio je Locos za period kada nije bio draftovan, da bi kasnije "pritisak javnosti postao prevelik" i Teodosić je otišao u Kliperse.

- Svi su nam govorili: ‘Šta radite ovde? Nemate više razloga da igrate u Evropi - zaključio je Locos.