Avion sa košarkašima Makabija doživeo je kvar. Popučlarni Ponos Izraela ovog utorka igra meč protiv Baskonije u 36. kolu Evrolige, a pred ovaj duel tim je doživeo neprijatnost na letu zbog koje se odlazak u Španiju zakomplikovao.

Naime, klub se hitno oglasio na društvenim mrežama i objasnio da je avion morao da se vrati za Beograd, a da se put odlaže.

- Zbog kvara na avionu, tim je bio prinuđen da se vrati i sleti u Beograd, a poletanje za Vitoriju biće kasnije večeras - napisali su iz kluba.