Reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković je u 29. minutu postigao gol za Klub Briž, a u strelce su se upisali još i Kirijani Sabe u 15, Hristos Colis u 37. i Romeo Vermant u 90+4. minutu.



Mladi srpski fudbaler Mihajlo Cvetković dao je gol za Anderleht u 90+1. minutu, a pored njega strelac za tim iz Brisela bio je Torgan Azar u 55. minutu.



Stanković je ove sezone na 46 utakmica za Klub Briž zabeležio osam golova i pet asistencija.





Cvetković je postigao šest golova i dve asistencije na 28 mečeva za Anderleht.



Klub Briž je drugoplasirani na tabeli belgijskog prvenstva sa 35 bodova, vodeći Rojal Union ima 36, a Anderleht je na šestom mestu sa 22.



U sledećem kolu, Briž će gostovati Sent Trudenu, dok će Anderleht dočekati Gent.