"Corriere dello Sport" tvrdi da će Inter gotovo sigurno aktivirati otkupnu klauzulu i za 23.000.000 evra na "Đuzepe Meacu" vratiti Aleksandra Stankovića iz Klub Briža, što svakako izaziva dvostruki efekat u Belgiji.

Posle svega godinu dana u Belgiji mogao bi Srbin da donese zaradu klubu u iznosu od 13.000.000 evra (kupili ga za 10.000.000), ali u tom slučaju tamošnji velikan ostao bi bez lidera ekipe i jednog od najvećih talenata u Evropi.

Upravo zato na "Jan Brejdelu" već razmišljaju o zameni za srpskog reprezentativca. Kako piše “Voetbalfocus” u klubu će pokušati da za novac od najavljenog transfera angažuju adekvatnog naslednika, ali i potraže rešenja na drugim deficitarnim pozcijama.