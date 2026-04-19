Fudbaleri Milana pobedili su danas u gostima ekipu Verone rezultatom 1:0 (1:0) u utakmici 33. kola italijanske Serije A.

Pobedu Milanu doneo je francuski fudbaler Adrijen Rabio u 41. minutu. Srpski fudbaler Strahinja Pavlović odigrao je ceo meč za "rosonere".

Milan se nalazi na drugom mestu na tabeli italijanskog prvenstva sa 66 bodova, dok je Verona poslednja, 20. sa 18.

Fudbaleri Kremonezea i Torina odigrali su nerešeno - 0:0. Srpski fudbaler Ivan Ilić nije igrao za Torino, pošto je ceo meč proveo na klupi za rezerve.

Torino je 12. na tabeli Serije A sa 40 bodova, dok je Kremoneze na 17. poziciji sa 28.