Armoni Bruks planira da ostane u Armaniju.

Sjajnom američkom beku na kraju sezone ističe ugovor sa klubom iz Milana. Odmah su krenule spekulacije gde bi mogao da nastavi karijeru, a ovih dana se dovodio i u vezu sa Partizanom.

Ipak, njegova najnovija izjava se neće dopasti navijačima crno-belih. Naime, Bruks je poručio da trenutno razmišlja o ostanku u Milanu.

- Bila je ovo sezona puna uspona i padova, znamo da smo mogli da uradimo više, a borili smo se u svakom meču. Mi smo dobra ekipa, zato ovo nije bilo uzaludno. Na ličnom planu, sezona nije bila loša, ali timski rezultat je razočaravajuć jer nismo došli do plej-ofa. Moj cilj je da ostanem u Milanu. Videćemo šta će se dogoditi. Moram da razgovaram sa porodicom i agentima pa da vidimo. Nemam šta drugo da kažem - rekao je Bruks.

On je ove sezone bio jedan od najboljih igrača Armanija koji je ponovo podbacio u Evroligi. Prosečno je beležio 13,1 poen, uz 3,5 skokova po meču.

Naveo je da neće ići u NBA i da će ostati u Evropi, ali da nije siguran u kom će klubu igrati i dodao da mu je drago što ima mesto u Evroligi jer je liga kompetitivna i konstantno napreduje,