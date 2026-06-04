Njujork Niksi poveli su 1:0 u NBA finalu protiv San Antonio Sparsa pošto su na gostovanju u Teksasu slavili 105:95.

Branson je meč završio sa 30 poena, kao i još tri skoka i dve asistencije, a odlične partije pružili su takođe i Karl-Entoni Tauns (18 poena, 12 skokova), O Dži Anunobi sa 17, Lendri Šemet sa 13, ali ne treba zaboraviti ni Džoša Karta. Univerzalac koji se najviše ističe odbranom je imao svega tri poena (1/5), ali je doprineo sa još 15 skokova, šest asistencija, četiri ukradene i blokadom, pa sa njim na parketu (27 minita) Niksi su imali "plus 22".

Kada je u pitanju San Antonio, čini se da je pritisak delimično pojeo Viktora Vembanjamu, mada ne treba potceniti ni povredu koju je zaradio tokom utakmice i uprkos kojoj je nastavio da igra.

Imao je Vembi 26 poena, 12 skokova i tri blokade, ali je šutirao svega 6/21 iz igre. Pratio ga je Stefon Kesl sa 17 poena i osam skokova, a po 16 poena dali su Džulijan Čempejn i Dilan Harper. Dva skoka više (10) imao je prvopomenuti, dok se možda više očekivalo od Derona Foksa (7) i Devina Vasela (9).

Zbog ovog poraza, koji Sparsi očigledno nisu očekivali, Vembanjama je vidno nezadovoljan otišao sa utakmice.

Druga utakmica je u noći između petka i subote od 2.30, opet u Teksasu.