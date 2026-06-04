Počelo je finale prvenstva Grčke, a odmah je nastao i haos.Olimpijakos je pobedio Panatinaikos, a u centru pažnje bio je ko drugi do trener "zelenih" Ergin Ataman.

Bio je baš mnogo ljut...

-Rezultat utakmice 82:76. Ne, rezultat utakmice je 29:5. Olimpijakos je imao 29 slobodnih bacanja, mi smo imali pet. Za vas, za grčke medije i srpske medije, nastavite da pišete isto iz nedelje u nedelju, da je Ataman najgori trener u Evropi i da vi imate najbolje sudije na kontinentu. Čestitke, to je sve - rekao je Ataman i lupio šakom o sto kao da je u svojoj kući.

"Zeleni" su se vratili iz rezultatskog minusa pred početak poslednje deonice, ali je Olimpijakos u završnici smogao snage i došao do prve pobede.

Ataman je tokom celog meča vriši pritisak na sudije, pravio je haos pored klupe i nikako nije mogao da se pomiri.

Sve su jače glasine da je Turčin pred otkazom, pa tu treba tražiti razlog ovolike nervoze...