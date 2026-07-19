Došli smo do samog kraja Svetskog prvenstva. U finalu će se sastati Španija i Argentina, a nakon ovog meča ćemo dobiti odgovor na pitanje hoće li "crvena furija" po drugi put pokoriti planetu, ili će "gaučosi" odbraniti titulu i po četvrti put postati prvaci sveta.

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ŠPANIJA - ARGENTINA 1:0

Stadion: "Metlajf", Nju Džersi

Sudija: Slavko Vinčić (Slovenija)

ŠPANIJA: Simon - Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabala.

ARGENTINA: Martinez - Montijel, Martinez, Romero, Taljafiko - Mekalister, Enco Fernandes - Niko Gonzales, De Pol - Alvarez, Mesi.

106. minut - Gooooool! Španija vodi u finalu! Sada nema dileme, gol je čist, a strelac je Feran Tores! Odličan centaršut Pedra Pora, Vilijams je spustio loptu glavom do Toresa koji je snažnim udarcem zatresao mrežu. Martinez je konačno kapitulirao, a "furija" potpuno zasluženo dolazi do prednosti.

Gotov je prvi produžetak!

103. minut - Kakva šansa! Mogao je Mikel Merino ponovo da bude heroj Španije. Pobegao je Taljafiku, ali je glavom šutirao pored gola.

98. minut - Sporna situacija. Španija je postigla gol preko Nika Vilijamsa, ali Vinčić kaže da je to bio faul. Nije baš najjasnije šta se tačno dogodilo, a VAR se nije oglašavao.

93. minut - Najbolja prilika za Španiju! Savršen centaršut Pedrija, Vilijams je gađao glavom, ali je čudesni Dibu Martinez ponovo sačuvao Argentinu. Neverovatno šta radi ovaj golman.

Počeo je prvi produžetak!

Kraj! Idemo u produžetke!

90+8 minut - Probao je Jamal iz slobodnog udarca! Odbranio je to Martinez.

90+3 minut - Crveni karton za Enca Fernandeza! Žestok start veziste Čelsija nad Kubarsijem. Slavko Vinčić mu je pokazao drugi žuti karton i Argentina je sa igračem manje.

90+3 minut - Šansa za Španiju! Pukla je kontra, Niko Vilijams je šutirao pravo u Martineza koji brani.

90. minut - Četiri minuta nadoknade.

81. minut - Laport pokušava glavom i opet Martinez briljira na golu. Potpuna dominacija "furije" koja svim silama napada.

78. minut - Tukao je Kubarsi i ponovo interveniše fenomenalni Martinez.

77. minut - Udarac Pedrija i brani Martinez. Grčevito se brane Argentinci.

68. minut - Evo i druge pauze za osveženje.

67. minut - Velika šansa za Španiju! Feran Tores je gađao glavom posle centaršuta Jamala, ali Martinez ponovo spašava Argentinu. Veliki pritisak "crvene furije" u drugom poluvremenu.

64. minut - Udarac Olma. Martinez nije najspretnije reagovao i lopta odlazi u korner.

56. minut - Mnogo su opasniji Španci. Olmo je dobio pas u prostor i ubacio loptu u sredinu, ali je dobro reagovala odbrana Argentine.

52. minut - Čarke na terenu. Paredes je udario Rodrija, odmah su se skupili igrači oba tima, ali se sve brzo smirilo. Vezista Argentine je dobio žuti karton.

47. minut - Šansa za Španiju. Baena je šutirao, Martinez ponovo siguran.

46. minut - Krenuo je drugi deo meča.

Kraj prvog poluvremena!

44. minut - Veliki udarac za Argentinu. Lisandro Martinez zbog povrede ne može da nastavi meč. Umesto njega ulazi Nikolas Otamendi.

43. minut - Opasno je bilo! Nezgodan udarac Kukurelje, lopta ide malo pored desne stative.

41. minut - Prvi žuti karton u finalu je dobio Lisandro Martinez. Moraće štoper Argentine da bude oprezniji u nastavku.

39. minut - Šansa posle dužeg vremena. Probao je Ojarzabal iz dobre pozicije, ali je Martinez bio na pravom mestu.

37. minut - Pauza za hidrataciju očigledno nije prijala igračima. Značajno je opao tempo.

31. minut - Argentina se muči u organizaciji napada. Prelako "gaučosi" gube lopte i uglavnom se opredeljuju za dugačke lopte.

25. minut - Prva pauza za osveženje u finalu.

24. minut - Izvela je Španija prvi korner, ali je Martinez uhvatio loptu i sprečio potencijalnu opasnost.

12. minut - Očekivano, Španci dominiraju u posedu lopte i diktiraju tempo.

5. minut - Moglo je da bude opasno po Špance koji su izgubili loptu. Pukla je kontra, ali je Sion reagovao ispred Mesija. Obećavajuć početak finala.

4. minut - Šansa za Španiju u ranoj fazi meča! Olmo je pronašao Jamala koji je šutirao, ali su se Argentinci odbranili.

Počelo je finale Svetskog prvenstva!

20:40 - Tu su i Argentinci:

20:37 - Španci su stigli:

20:15 - Ceremonija zatvaranja:

19:45 - Poruka Lamina Jamala pred finale:

19:25 - Imaće Lionel Mesi i drugovi veliku podršku. Navijači Argentine su okupirali Njujork.

19:00 - Lionel Mesi je poslao moćnu poruku pred veliko finale.

18:45 - Uoči finala se oglasio i selektor Argentine Lionel Skaloni. Više o tome OVDE.

18:42 - Izjavu selektora Španije Luisa de la Fuentea pred ovaj meč možete pročitati OVDE.

18:35 - Španija je grupnu fazu počela neočekivanim remijem sa Zelenortskim Ostrvima. Potom je savladala Saudijsku Arabiju i Urugvaj, te kao prvoplasirana prošla u nokaut fazi. "Furija" je zatim redom pobeđivala Austriju (3:0), Portugal (1:0), Belgiju (2:1) i Francusku (2:0). Sa druge strane, Argentina je u grupi trijumfovala nad Alžirom (3:0), Austrijom (2:0) i Jordanom (3:1). U eliminacionoj fazi savladala je Zelenortska Ostrva posle produžetaka (3:1, nakon 1:1), zatim posle velikog preokreta Egipat (3:2), potom Švajcarsku takođe nakon dodatnih 30 minuta igre (3:1, posle 1:1), da bi u polufinalu posle velikog preokreta izbacila Englesku (2:1).

18:20 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Svetskog prvenstva u fudbalu u kojem se sastaju Španija i Argentina. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Nju Džersija.