Rikelme je u sredu uveče izjavio za španske medije da će dovesti Halanda u Real ako bude izabran za predsednika madridskog kluba. On je pokazao dres Reala sa brojem devet na kome piše "Haland".

"Haland ima otkupnu klauzulu u ugovoru i želi da dođe u Real", izjavio je Rikelme u emisiji španske televizije "El Hormiguero".

Kandidat za prvog čoveka Reala je i Florentino Perez, koji je aktuelni predsednik madridskog kluba.

"Priče koje su se pojavile u Španiji u vezi sa budućnošću Halanda su neistinite. Nema šanse da se ovo desi, jer ne postoji klauzula u ugovoru koja bi to omogućila. Razmatramo pravne mere zbog korišćenja slike našeg igrača u ovom kontekstu", saopštio je portparol Mančester sitija, preneo je Skaj sport.

Haland (25) ima ugovor sa Mančester sitijem do 30. juna 2034. godine.

Otac Erlinga Halanda, Alfi i menadžerka norveškog fudbalera Rafaela Pimenta demantovali su izjave Rikelmea.

"Sve ovo je veoma zabavno, ali nije tačno. Želimo sve najbolje kandidatima na izborima za predsednika Reala", navodi se u zajedničkom saopštenju Rafaele Pimente i Alfija Halanda.

Izbori za predsednika Reala biće održani u nedelju, 7. juna.