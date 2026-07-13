Kaskarino je rekao da je na poluvremenu utakmice između Engleske i Norveške, u kojoj je Gordi Albion pobedio sa 2:1 posle produžetaka, dobio poruku od pouzdanog izvora da se Haland bori sa virusom pre utakmice i da je kao takav ušao u meč.

-Nije izgledao dobro fizički. Izašao je iz igre, i nije bila u pitanju povreda. Pretpostavljam da je ono što sam čuo bilo tačno. Patio je od bolesti - rekao je Kaskarino, prema TalkSport-u.

Haland je odigrao svoju najslabiju utakmicu na Svetskom prvenstvu protiv Engleske, jedva je dotakao loptu pored engleskog štopera Marka Gehija i Džona Stounsa, izgledao je čudno, a teorija o virusu zvuči potpuno realistično.

Podsećanja radi, četiri dana pre utakmice između Norveške i Engleske pojavile su se informacije da je virus „pokosio“ svlačionicu Vikinga, ali tada, naravno, nije objavljeno koji su igrači „pali“.

Sada se ispostavlja da je virus zarazio i najjaču kariku u norveškom timu, koji nije uspeo da nastavi bajku Vikinga na Svetskom prvenstvu i odvede svoj tim do polufinala.

Haland je ostao na terenu do kraja prvog produžetka, nakon čega ga je trener Stale Solbaken zamenio.