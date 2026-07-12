Svetsko prvenstvo ušlo je u završnu fazu. Četiri najbolje reprezentacije su obezbedile mesto u polufinalu, pa ćemo u utorak saznati da li će Francuska ili Španija otići u finale, a potom u sredu da li će im se tu priključiti Engleska ili Argentina.

Svi se pitaju šta brojke kažu povodom toga ko će na kraju biti šampion, sada kada su samo četiri tima preostala u opticaju i može se reći da su one zaista nikada luđe.

Naime, Francuska prema superkompjuteru ima negde oko 34,5 procenata šanse da na kraju podigne "Boginju", dok je zanimljivo, njihov sledeći rival Španija druga na toj listi sa 23,45%, pa se možda nekako može i reći da je prema brojkama to finale pre finala.

Potom sledi Engleska kojoj se daje 21,94% šansi za titulu, a poslednja je Argentina. Gaučosima se daje 20,55% verovatnoće da će doći do titule, što opet nije premalo.

Ovo nam zapravo govori da nas teška borba očekuje do samog kraja Mundijala.