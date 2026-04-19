Fudbaleri Notingem Foresta pobedili su Barnli sa 4:1 u meču 33. kola Premijer lige i pobegli Totenhemu na pet bodova viška.

Junak meča bio je Gibs Vajt koji je postigao tri gola, a pobedu je potvrdio Igor Žesus. Gosti su vodili preko Fleminga, ali uzalud. Sada su jako blizu ispadanju iz lige.

Liverpul je uspeo da dođe do pobede u "Mersisajd" derbiju protiv Evertona sa 2:1 na gostovanju i to preko Virdžila van Dajka u 90+11. minutu meča.

Vođstvo Redsima doneo je Mohamed Salah, a izjednačio je Beto. Ekipa Arnea Slota sada je baš blizu Lige šampiona jer imaju sedam bodova više od prvog pratioca Čelsija.

Najveća ludnica viđena je u meču Aston Vile i Sanderlenda koji je na kraju završen pobedom domaćina sa 4:3.

Vodila je Vila 1:0 preko Votkinsa, ali je Rig brzo izjednačio. Napadač domaćih ponovo je pogodio za 2:1, a onda Rodžers povećao prednost. Ipak u svega 120 sekundi u 86. i 87. minutu Hume i Isidor donose izjednačenje.

Ipak, u 90+3. minutu rezervista Tami Abraham postavlja konačan rezultat i donosi važnu pobedu

polufinalisti Lige Evrope koji će gotovo izvesno igrati Ligu šampiona naredne sezone.