Košarkaši Denvera pobedom su započeli ovogodišnji plej-of NBA lige. Nagetsi su na svom terenu savladali Minesotu rezultatom 116:105 i tako poveli sa 1:0 u seriji.

Najzaslužniji za trijumf bili su Nikola Jokić i Džamal Marej. Srpski as je zabeležio novi tripl-dabl i meč je završio sa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija, dok je Kanađanin imao 30 poena, sedam asistencija i pet skokova.

Tako su Jokić i Marej ušli u istoriju NBA lige pošto su izjednačili rekord Majkla Džordana i Skotija Pipena po broju plej-of utakmica u kojima su oba igrača zabeležila najmanje 25 poena, pet skokova i pet asistencija. Ovo im je bila osma takva utakmica.

Naredni meč Denver i Minesota igraju u noći između ponedeljka i utorka od 4.30 po našem vremenu.