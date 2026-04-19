Jegor Prucev došao je sa velikim očekivanjima u Crvenu zvezdu pre 4 godine, ali nikako nije uspevao da se dokaže u Ljutice Bogdana.

Išao je na pozajmice u Sloveniju, a trenutno je na pozajmici u OFK Beogradu.

Na 12 mečeva u svim takmičenjima postigao je jedan gol i zabeležio pet asistencija. Najbolju utakmicu odigrao je baš u subotu, bio je i strelac i asistent u pobedi nad Novim Pazarom (5:1) u prvom kolu plej-ofa Superlige.

Sada je, kako pišu ruski mediji, blizu povratka u Rusiju.

Dva kluba su zainteresovani za njega. U pitanju su Akron iz Toljatija i Rodina iz Moskve.