Kada se govori o najvećim trenucima u istoriji fudbala, ime Andresa Inijeste zauzima posebno mesto. Njegov pogodak u 116. minutu finala Mundijala 2010. godine u Južnoj Africi doneo je Španiji prvu titulu svetskog prvaka i zauvek ga upisao među besmrtne.

Za milione navijača širom sveta to je bio trenutak čistog trijumfa. Međutim, iza osmeha i slavlja krila se priča o ličnoj borbi koju javnost tada nije u potpunosti poznavala.

Godinama kasnije, Inijesta je otvoreno govorio o periodu kroz koji je prolazio pre osvajanja Svetskog prvenstva. Nakon iznenadne smrti svog bliskog prijatelja Danija Harkea koji je 2009. preminuo od posledica srčanog udara sa samo 26 godina dok je bio u Espanjolu, Inijesta je zapao u veliku krizu.

Iako je na terenu nastavljao da pruža vrhunske partije za Barselonu i reprezentaciju Španije, van reflektora suočavao se sa osećajem praznine, gubitkom motivacije i psihičkim teškoćama koje su mu svakodnevno otežavale život.

Trenutak koji je promenio istoriju

Dana 11. jula 2010. godine, Španija i Holandija odigrale su jedno od najnapetijih finala Svetskog prvenstva. Rezultat je dugo bio 0:0, a odluka je pala tek u produžecima.

U 116. minutu lopta je stigla do Inijeste. Njegov udarac završio je u mreži i izazvao erupciju oduševljenja među španskim navijačima. Španija je postala svetski prvak, a Inijesta nacionalni heroj.

Tokom proslave skinuo je dres i pokazao majicu sa porukom "Dani Harke uvek sa nama".

Za mnoge je to bio simbol prijateljstva i odavanja počasti. Za Inijestu, taj trenutak imao je i mnogo ličnije značenje.

- Nažalost, desilo mi se nekoliko nesrećnih slučajeva zaredom iako sam u to vreme bio prilično uspešan. Ali kada je Dani umro u avgustu 2009. bio sam strašno labilan i bila mi je potrebna profesionalna pomoć. To je bila najteža faza u mom životu. Bilo je dobro što sam imao podršku Ane, svoje tadašnje devojke, a sada supruge i roditelja - rekao je Inijesta u jednom intervjuu.

Da li je gol pobedio depresiju?

Govorio je da mu je osvajanje Svetskog prvenstva i taj istorijski pogodak pomogao da krene ka oporavku. Ipak, naglašavao je da depresija nije nestala preko noći, niti je jedan gol mogao da izbriše sve probleme.

- Srećom, ta faza je stvar prošlosti, ali me je ojačala i poboljšala.

On je ranije posvedočio da se u tim trenucima ne uživa ni u čemu, ljudi se gledaju samo kao ljudi...

- Nemate osećanja ni strasti, osećate se prazno i ima momenata kad mislite da više ne možete to da podnesete. Bio sam svestan da vidim da mi treba neko kako bih izašao iz te situacije. Najvažnije je da tokom tog perioda nisam izgubio varnicu - istakao je Inijesta.

Važna poruka

Priča Andresa Inijeste prevazilazi granice fudbala. Ona pokazuje da mentalne teškoće mogu pogoditi svakoga, bez obzira na slavu, bogatstvo ili profesionalne uspehe.

Čovek koji je ostvario san miliona sportista i postigao jedan od najvažnijih golova u istoriji fudbala istovremeno je vodio bitku koju publika nije mogla da vidi.

Zbog toga je njegova otvorenost o depresiji imala veliki odjek širom sveta.

Danas se Inijesta ne pamti samo kao fudbaler koji je doneo Španiji titulu svetskog prvaka. Pamti se i kao osoba koja je pokazala da se o mentalnom zdravlju može govoriti iskreno, čak i kada se nalazite na samom vrhu.