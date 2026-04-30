Sprema se jedan potpuno lud transfer...

Sin Dejana Stankovića bi, prema pisanju italijanske "Gazete", iz Belgije, preko Italije, trebao da završi u Premijer ligi.

Stanković trenutno nastupa za Klub Briž, u koji je stigao iz Intera početkom ove sezone. Italijanski, po svemu sudeći novi šampion, ima klauzulu otkupa na kraju ove sezone za 22 miliona evra.

Međutim, to bi bio samo deo posla. Inter bi ga po povratku odmah prodao i tako zaradio. U igri je, prema pisanju medija, Njukasl Junajted, koji je spreman da izdvoji ozbiljnu sumu para.

Ovako nešto je nedavno uradio Bešiktaš sa Tamijem Abrahamom, tako da ovo neće biti prvi isti slučaj u fudbalu.

Stanković igra sjajno ove godine i sigurno da je pokazao kvalitet za najveću moguću scenu.