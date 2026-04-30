Sigurno da boli kad neko koga smatrate bliskim uradi nešto što nikako niste očekivali.

Novak Đoković i Grigor Dimitrov su veliki prijatelji. Zajedno su se provodili, Nole je čak išao u Bugarsku zbog njega, a onda... Šok i totalni preokret.

Bugarski teniser je u razgovoru za "La Petite Balle Jaune" izneo stav koji je iznenadio mnoge, posebno kada se uzme u obzir njegov odnos sa Novakom Đokovićem. Ipak, za Dimitrova je GOAT Rodžer Federer.

- Ko je GOAT? Kao igrač koji napreduje iz godine u godinu, uvek u mislima imate tog pionira, zbog svega onoga što on predstavlja. Za mene će Rodžer uvek zauzimati to mesto - rekao je Dimitrov, a prenosi "WeLoveTennis".

Ovo nije prva izdaja sa kojom se Nole susreće. Poput šamara zaboleo ga je odnos sa Kevinom Andresonom. Noletov nekadašnji partner u dublu, je pre nekoliko godina baš opleo po Đokoviću.

Južnoafrikanac se oštro usprotivio Đokovićevom potezu da, sa određenim brojem kolega, istupi iz borbe za prava tenisera kroz Savet igrača ATP-a - i krene da se za to bori kroz novoosnovano Udruženje profesionalnih teniskih igrača (PTPA), svojevrsni "sindikat tenisera".

- Iskreno, verujem da ta dva organa (Savet igrača i PTPA) ne mogu da postoje zajedno. Osećam da mnogo toga mora da bude bolje, to sam oduvek govorio, ali mi smo upravo i 'iznutra' uspeli da se izborimo za mnogo toga. Nova uprava (ATP-a) ima uzbudljivu viziju, a kao članovi Saveta igrača kažemo im 'Podržavamo vas, ali definitivno očekujemo da nas provedete kroz ovo'. Ali, sa Novakom i Vasekom Pospišilom, s kojim je on to i pokrenuo, još nisam imao priliku da pričam o tome za šta se zalažu. Ne razumem ni koja im je dugoročna strategija, kako će da je sprovode. Mnogo je tu neodgovorenih pitanja - rekao je tada Anderson

Iako je svojevremeno uživao s Noletom na terenima i van njega, čak se i hvalio kako je baš on zaslužan što je Đoković konačno osvojio Sinsinati, okrenuo je srpskom asu leđa. Igrali su zajedno u dublu a Novak je često isticao da su veliki drugovi.

Takav je sport, ali takav je i život...