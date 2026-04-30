Zanimljiv meč su odigrali Atletiko i Arsenal u prvom susretu polufinala Lige šampiona. Duel u Madridu je završen rezultatom 1:1, pa nas očekuje vrlo uzbudljiv revanš u Londonu koji je na programu narednog utorka.

Viđena je velika borba na terenu, ali je bilo tenzija i van njega. Tako je na poluvremenu došlo do sukoba između trenera "jorgandžija" Dijega Simeonea i fudbalera "tobdžija" Bena Vajta. Sve se dešavalo pred ulazak u tunel, kada je Simeone išao iza Vajta i počeo je da viče na njega zbog toga što je zgazio grb Atletiko Madrida. Ipak, do većeg sukoba nije došlo pošto su ostali igrači pravovremeno reagovali.

"Čolo" je prvo dobacio Vajtu da ne sme da gazi grb njegovog kluba, na šta se Englez brecnuo, a u sve se umešao i trenerov sin Đulijano Simeone koji je inače zamenjen na poluvremenu. Tu su bili i ostali igrači koji su ih razdvojili i sprečili su skandal.

Podsetimo, Arsenal je vodio na poluvremenu golom Đekereša iz penala, ali je Atletiko u nastavku stigao do izjednačenja preko Alvareza koji je takođe bio precizan sa bele tačke.