Dolazak u Crvenu zvezdu nije bio lak.

- To je bila drastična promena u mom životu. Prvi put sam doživeo iskustvo van svoje zemlje. Tačnije, van Vitorije koja mi je bila jedini klub u karijeri. Ali, ovo je obećavajuće iskustvo i donelo mi je mnogo na ljudskom i profesionalnom nivou. Imao sam priliku da delim teren sa igračima koji su imali veoma zanimljive karijere i koji su važne ličnosti u svetu fudbala - rekao je Handel.

Nastavio je u istom ritmu.

- Rekao bih način na koji navijači doživljavaju ovaj klub. Iako sam to očekivao i imao naznake da su navijači ovde potpuno ludi za klubom, shvatio sam to tek kada sam stigao. Njihova ljubav prema Crvenoj zvezdi je neverovatna. U Vitoriji sam već imao priliku da uživam u onima koji su za mene najbolji navijači u Portugalu, ali ovde je to u većim razmerama jer klub ima više pristalica. I ne samo ovde u Srbiji, već u svim balkanskim zemljama.

Otkrio je i šta ga je privuklo.

- Pri izboru kluba, dve stvari su bile presudne. Prva je bila činjenica da Crvena zvezda svake godine igra u evropskim takmičenjima, a u ovom slučaju, skoro uvek u Ligi šampiona. Nažalost, ove sezone se nisu kvalifikovali, ali sam imao priliku da prvi put igram u Ligi Evrope. Drugi razlog je bio taj što nikada ranije nisam imao iskustvo igranja van zemlje. Hteo sam da iskusim druge stvari i da upoznam druge kulture.

Istakao je i kako mu se sada promenila perspektiva o portugalskom fudbalu.

- Pomalo. Sada, kad pogledam stvari sa strane, prvo pomislim da mi u Portugalu smatramo da je naš fudbal veći nego što zaista jeste. Ali, i kada sam ja bio u Portugaliji, osećao sam se tako. Mislim da smo svi u portugalskom fudbalu u nekoj vrsti balona, što i ne mora da bude loše, ali ponekad može biti negativno jer moramo da rastemo u mnogim stvarima. Možda sam i ja pravio greške zbog toga, ali ovde u Srbiji tokom utakmice još nisam video da se igrači žale sudijama kao u portugalskom fudbalu. Tačnije, veoma, veoma je retko. U portugalskom fudbalu je toga mnogo više. Istina je i da je fudbal u Portugalu konkurentniji i mnogo bolji.