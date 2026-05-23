Na konferenciji za medije pred početak turnira istakao je da se dobro oseća.

-Dobro se osećam, uvek je lepo na slemovima, pogotovo na ovom - ovde mi je bio debi, ovde mi je zasad najbolji rezultat.

O Fonseki i navijačima:

- Pričali smo posle, samo smo razmenili nekoliko reči, fin je momak. Mislim da mu nisu mnogo pomogli te večeri, ali da nije ni poslednji put da se to dešava. Nikada se ne zna ko ulazi... Čak sada nije bio samo pojedinac, već mnogo njih. Nema mnogo toga što turniri mogu da urade tim povodom.

Poraz od Landalusea u Rimu:

- Premor, sunce, iscrpeo me mnogo meč s Navoneom. Opet je u finalu u Ženevi, tip je igrača koji meni najmanje odgovara. I psihički i fizički sam bio ispražnjen, pritom mislim da nisam dobro ni igrao tad, ne znam ni kako sam ga dobio.

Vremenski uslovi:

- Malo neke stvari drugačije radim, ali nikome ne prija kada je tako vruće i kada su ludački uslovi. Gledam više da se hidriram pre meča, na to ranije nisam obraćao pažnju, zatim raspored obroka. Nema tu ništa posebno, ne možeš da se ubodeš nečim i hajde.

Hanfman na početku:

- Igrali smo u Gštadu pre nekoliko godina, taj meč sam i zaboravio. Proći ću sa Horheom (Agirerom, trenerom) šta treba. Zvao me Pera pre nedelju dana kad je igrao s Fonsekom, ja mu poslao ceo raport. Dobri smo. Nije pala nikakva opklada, doduše.

O treningu sa Novakom:

- Čuli su se treneri pre turnira, tj. Boris i Horhe.

Na kraju je komentarisao i novu saradnju Đokovića i Viktora Troickog.

- Ne znam. Samo su se pojavili niotkud. Nadam se da će to biti dobro. Ti kod Noleta nemaš šta da menjaš, možeš samo da mu prijaš ili ne prijaš, a sa Viktorom je veliki prijatelj i prijaće mu sigurno - rekao je Hamad Međedović.