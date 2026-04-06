U ponedeljak je na zvaničnom sajtu Crvene zvezde objavljeno saopštenje u kojem se predsednik kluba Željko Drčelić obraća navijačima crveno-belih

Saopštenje prenosimo u celosti:

-Dragi Zvezdaši, pred nama je vrlo važna utakmica Evrolige, možda i ključna za naše želje i ambicije u tom takmičenju.

Našem timu je protiv Pariza potrebna velika i glasna podrška i jedinstvo svih navijača Crvene zvezde. Ovom prilikom, apelujem na sve koji budu došli u halu da navijaju fer, sportski i korektno, da ne bacaju nikakve predmete na teren, da ne vređaju nikoga, već da svu energiju usmere na naš tim i pomognu mu da dođe do važne pobede!

Samo kada smo svi jedinstveni možemo ekipi da pružimo pravu podršku, a takav vetar u leđa, podršku i atmosferu kada smo kao jedno - nema niko.

Preti nam nova kazna Evrolige, mogućnost pražnjenja hale i odigravanja utakmica pred delimično praznim tribinama, što obesmišljava sve što svi zajedno radimo i kvari nam sliku koju šaljemo već mesecima Evropi i svetu, na kojoj nam mnogi zavide!

Zvezdaši, pokažimo zašto smo Crvena Zvezda - jedna jedina!

Predsednik KK Crvena zvezda Meridianbet

Željko Drčelić - navodi se na zvaničnom sajtu crveno-belih.