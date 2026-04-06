Višestruki Grend slem osvajač Stan Vavrinka nije uspeo da prođe prvo kolo Monte Karla, a posle eliminacije od Sebastijana Baeza 7:5, 7:5, pozdravio je publiku na turniru gde je zvanično odigrao svoj poslednji meč.

Poznato je već neko vreme da će Vavrinka na kraju ove sezone odložiti reket, a publika u Monaku žali što je manje od dva sata gledala legendu ovog sporta.

Baez nije dozvolio da se stvari otmu kontroli, pa je posle pretrpljenog brejka i minusa od 4:1 uspeo malo po malo da se vrati u set do 4:4, a nešto kasnije, u 11. gemu, da još jednom oduzme servis Švajcarcu.

Jeste se Vavrinka borio, čak se vratio sa 5:1 u drugom setu na 5:5, ali tu je nestalo goriva posle vraćenog duplog brejka i sve je ubrzo bilo okončano.

Interesantno je da je Karlos Alkaraz, prvi teniser sveta i branilac titulle, naredni protivnik pobedniku ovog duela, tako da će Baez u drugoj rundi igrati protiv Španca.