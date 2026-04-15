Španski teniser Karlos Alkaras izjavio je da da rivalitet sa Italijanom Janikom Sinerom ima pozitivan uticaj na njegov razvoj, preneli su španski mediji.

-To je zanimljiva borba za vrh, ali mislim da obojica razumemo da je najvažnije stalno napredovati. Siner je jedan od igrača koji me čini boljim. Pomaže mi da shvatim svoje slabosti i na čemu treba da radim na svakom treningu i u svakom meču - rekao je Alkaras, a prenela španska Marka.

Drugi teniser sveta je dodao da bi eventualnim osvajanjem turnira u Barseloni mogao da se vrati na prvo mesto na svetu i pretekne Sinera.

Alkaras je naglasio i da među njima vlada međusobno poštovanje, uprkos velikom rivalstvu.

-Istina je da imamo dobar odnos. Nije to lično prijateljstvo, ne izlazimo zajedno na večere ili ručkove, ali van terena postoji veliko poštovanje. On ima sjajan tim i okruženje, a i sam je fantastičan. Bez obzira na borbu na terenu, naše ličnosti se van njega neće promeniti - izjavio je Alkaras.

Španac je prokomentarisao i viralni trenutak iz Monte Karla, kada je snimio Sinera kako skače u bazen nakon pobede.

-Video sam ga kako skače u bazen i zastao sam da zabeležim taj trenutak - rekao je uz osmeh.

Na kraju, Alkaras je istakao da njihov odnos šalje važnu poruku:

-To je sjajan način da pokažemo svetu da, uprkos velikom rivalstvu i borbi za iste ciljeve, možemo biti dobri ljudi i imati dobar odnos van terena.