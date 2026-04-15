Kris Finč, trener Timbervulvsa, nazvao je Jokića najvećim rivalima trenutno u celoj NBA.

"Čuvanje Jokića je veoma težak posao. On stavlja Rudija u situacije koje on ne brani baš često", rekao je Finč.

Francuski centar Rudi Gober, četvorostruki osvajač nagrade za najboljeg defanzivca NBA, biće prvi na udaru Jokićevih majstorija.

"Komotno mi je da radim šta god je potrebno timu. Čak i kada ga ne čuvam, čuvam ga. Poenta je da ga usporimo koliko god je to moguće. I da zaustavimo Denver kao tim", rekao je Gober.