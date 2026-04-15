Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak uveče od 20.45 časova u Madridu gostuju Realu u poslednjem kolu Evrolige, nakon čega ćemo saznati sa koje pozicije će zakoračiti u plej-in, a možda i u plej-of u slučaju pobede nad Kraljevskim klubom.

Postoji samo jedna permutacija pod kojom je moguće da Zvezda na kraju završi kao šestoplasirana i tako izbegne plej-in razigravanje. U tom slučaju pored crveno-belih, moraće da pobede i Monako i Panatinaikos, a Žalgiris će morati da izgubi svoj meč.

Međutim, situacija se komplikuje ukoliko Zvezda bude izgubila od Real Madrida i tada će morati da gleda u tuđe dvorište, kako bi barem omogućila sebi dve šanse da se kroz plej-in domogne plej-ofa. To znači da će joj biti neophodno sedmo ili osmo mesto na tabeli.

U slučaju da bude sedma, Zvezda će dva puta imati prednost domaćeg terena (i u meču protiv osmoplasiranog tima, i u eventualnom meču sa pobednikom duela između devetog i desetog, ako izgubi od osmog). Ako kojim slučajem bude osma, prvo će gostovati, pa ako izgubi taj meč, potom će biti domaćin pobedniku meča između devetog i desetog.

Zvezda u slučaju poraza može da bude sedma na tabeli, ako budu izgubili Monako i Panatinaikos, i to je jedina kalkulacija sa ovim ishodom u slučaju neuspeha crveno-belih.

Što se tiče osmog mesta, Zvezda će tu biti ako Monako bude pobedio, a Barselona i Panatinaikos izgubili. Takođe, crveno-beli su osmi u slučaju poraza Monaka i Barselone, ali i pobede Panatinaikosa.

Zvezda završava na devetoj poziciji takođe u dva slučaja. Prvo, ako Monako bude pobedio zajedno sa Panatinaikosom, a Barselona bude poražena. Takođe, biće deveti ukoliko Monako izgubi, a Panatinaikos i Barselona pobede.

Za kraj, tu je opcija da Zvezda bude i desetoplasirana, ako Monako i Barselona ostvare pobede u poslednjem kolu Evrolige.