- Očekuje nas težak zadatak protiv najbolje domaće ekipe u Evroligi. Na mojoj poziciji poseduju veliki kvalitet u vidu Tavereša, kog ćemo da pokušamo da napadnemo svi silama i da ga izbacimo iz utakmice. Bićemo agresivni i nećemo da dozvolimo protivniku da nam poremeti balans. Bićemo ti koji su agresivni, to je ključ…

Mnogi ga u Beogradu smatraju herojem ili legendom, ali u Bolomboj odbija takve epitete.

- Legenda… Prejaka je to reč, naravno da ne mislim da sam legenda i daleko sam od toga. Svakako da sam ostavio traga i da želim da nastavim tim putem. Voleo bih da dodatno izgradim svoje ime u Crvenoj zvezdi i da ostanem i naredne sezone – zaključio je centar crveno-belih.