Košarkaši Crvene zvezde potpisom Ebuke Izundua jasno su stavili do znanja da već sada razmišljaju o ekipi za narednu sezonu.

Jedan od onih koji su među crveno-belima sa najdužim stažom jeste i Džoel Bolomboj.

- Legenda? Jaka reč, iskreno… Ne mislim da sam legenda i daleko sam od toga. Ostavio sam svoj trag, i naravno postoje stvari koje su se desile na koje sam ponosan, a naravno da želim da izgradim svoje ime i značim za Crvenu zvezdu, naše navijače i tim u celokupnosti - kaže Bolomboj za "Meridiansport".

Postavlja se pitanje da li bi voleo da četvrtu sezonu zaredom nosi dres Zvezde

- Naravno da bih. Kao što sam ranije rekao, nekoliko ljudi me je to pitalo i isto sam rekao, ali videćemo šta će biti - zaključio je Džoel Bolomboj.