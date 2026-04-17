Centar je dugo bio van teren. Bilo je pitanje da li će moći da se vrati i ponovo igra košarku. Zaigrao je, a posle svega nekoliko meseci - nova povreda.

Američki centar sa ruskim pasošem povredio se već u prvoj četvrtini meča u Madridu, kada je u borbi za loptu nezgodno stao na parket. Deluje da je u tom trenutku pokušao da izbegne kontakt sa saigračem Ognjenom Dobrićem, ali je pritom izvrnuo zglob.

Iako je uspeo da se pridigne i napusti teren, odmah je bilo jasno da situacija nije bezazlena, pošto je u razgovoru sa medicinskim timom signalizirao da ne može da nastavi meč.

Ostaje da se vidi koliko je povreda ozbiljna i da li Bolomboja čeka pauza.