Pojavila se informacija da je trener Blagojević prekinuo trening zbog svađe sa Sašom Zdjelarom i da je nastao haos.

Tragom te vesti, "Žurnal" je došao do informacije šta se dogodilo.

-Ništa, apsolutno ništa se nije desilo! Trening je završen dva minuta pre planiranog kraja. Bez suvišnih reči, ili povišenog tona... Ništa nije bilo. Takvih situacija u kojima neko kaže „faul“, a neko „nije“, ima milion... Nije bilo nikakve svađe. Trening se završavao i Blagojević je označio završetak dva minuta ranije - poručuio je njihov izvor iz Humske.

Kako sada stvari stoje, iskusni vezista će igrati naredni meč Partizana i nema problema između njega i trenera...