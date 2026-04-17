Posle poraza od Reala u Madridu, mnogo toga je jasnije.

Postoje kalkulacije, a evo kako izgledaju pred poslednje mečeve prvog dela Evrolige:

7. mesto - Ako Monako izgubi od Hapoela i Panatinaikos izgubi od Efesa (rezultat na meču Barselona - Bajern nije važan).

8. mesto - Ako Monako pobedi, a Barselona i Panatinaikos izgube, ili ako Panatinaikos pobedi, a izgube Barselona i Monako.

9. mesto - Ako Panatinaikos i Barselona pobede, a izgubi Monako, ili ako pobede Panatinaikos i Monako, a izgubi Barselona.

10. mesto - Ako pobede Monako i Barselona (rezultat meča Panatinaikos - Efes u ovom slučaju nije važan)

Sve je otvoreno...