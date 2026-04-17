Na "Marakani" će izvesno jutiri još jednog napadača!

Prema saznanjima Kurira, jedan od onih napadača koji je zapao za oko ljudima iz Crvene zvezde jeste Afimiko Pululu, snažni napadač poljske Jagelonije.

Korpulentni centarfor iz Angole nije preterano visok, svega 175 cm, uz 83 kg, ali je izuzetno snažan i okretan za svoj gabarit.





Afimiko Pululu ima 27 godina i ovo mu je treća sezona u Jegeloniji iz Bjalistoka sa kojom je 2024. bio šampion Poljske, a 2025. osvajač Superkupa države. Na kraju takmičarske godine ističe mu ugovor i slobodan je u izboru sredine, što je povoljna okolnost za Crvenu zvezdu.

On je rođen u glavnom gradu Angole Luandi, a sa 16 godina došao je fudbalsku akademiju Bazela, koju je prošao sve do debija za prvi tim. Bio je na pozajmici u Ksamaksu, da bi kao slobodan igrač otišao u nemačku Grojter Firt 2022, gde nije dobio šansu i 2023. prihvatio je poziv Jagelonije.

Pululu često pored sa Lukakuom...