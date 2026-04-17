Novinarka Milena Martin bila je u centru pažnje meča u Madridu...

Prišla je Đokoviću i Dončiću u pauzi i zamolila ih za izjave, ali samo jedan od njih je pristao. Nije teško pogoditi da se radilo ipak o Đokoviću koji je uvek na raspolaganju medijima, dok je Luka Dončić - koji je trenutno u Madridu samo zbog terapija zbog povrede - ipak zamolio da ga ovoga puta "preskoči" i da neće davati izjave.

-Nadam se da ću igrati u Madridu. Još ne znam. Imam neke fizičke probleme. Još uvek nisam siguran da li ću moći da se takmičim. Ali, pokušaću da igram... - rekao je kratko Novak Đoković.

Sa druge strane Dončić se oporavlja od povrede i nada se da će moći da igra uskoro.