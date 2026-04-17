Legendarni Đanluiđi Bufon, koji je delio svlačionicu sa Maningerom u Juventusu od 2008. do 2012. godine, oprostio se od njega dirljivom porukom.

- Dragi Alekse, svaka reč je suvišna. Svaka suza bi bila samo još jedna zbog gubitka prijatelja i osobe kojoj sam se uvek divio. Izabrao si da ostaneš nezavisan od zavisnosti fudbalskog sveta, tražeći svoju sreću u jednostavnim stvarima, zdravom životu u šumi, ribolovu, prirodi, porodici. To je bilo tvoje uverenje - napisao je Bufon na Instagramu.

Nastavio je u istom ritmu.

- U svetu koji je često pognut i pokoran, koji juri za superiornošću, karijerom i lakim novcem, uvek si isticao svoju slobodu, držeći se uspravno, sa ponosom nekoga ko zna šta želi. Imao si snage da se odvojiš od svega toga i pogledaš nas sa tim svojim samoironičnim osmehom, kao da kažeš: 'Svi ste malo ludi, nikada me nećete imati'. Nadam se, zaista sam siguran, da ćeš nastaviti da vodiš svoju prelepu decu i svoju suprugu odozgo.Počivaj u miru" - napisao je Bufon.

Maninger je nastradao posle sudara sa vozom...