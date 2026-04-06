Košarkaši Crvene zvezde u utorak na svom terenu igraju protiv Pariza meč 36. kola Evrolige. Ova utakmica je od ogromnog značaja za crveno-bele koji žele da pokažu reakciju nakon poraza od Partizana u prethodnoj rundi.

Džoel Bolomboj će i na ovom meču biti važan faktor, a sada ističe da zna put to pobede.

- Timski trud je bitan, da ih usporimo, i njihova dodavanja. Bolji smo tim, moramo da pokrijemo ceo teren i da usporimo njihove bekove - rekao je centar Zvezde, pa dodao:

Moramo da se vratimo na osnove, dešava se, imaju mnogo skorera u timu, moramo da igramo na obe strane. Moramo da igramo timsku košarku.

Svestan je značaja utakmice.

- Ovo je vrlo važno, sutra se mora pobediti, svi to znaju ovde.

Osvrnuo se i na poraz od "večitog" rivala.

- Bolelo nas, boleo nas je ličnom planu, kao tim nam je bila potrebna pobeda. Sutra je vrlo bitno, moraće to da nas moticviše dodatno da pobedimo sutra - zaključio je Džoel Bolomboj.