- Da bi tenis nastavio da se razvija, neophodan nam je taj treći čovek, a možda i četvrti. Neophodan je još jedan veliki igrač a možda i dvojica da bi tenis bio još interesantniji - rekao je Mekinro.

Sedmostruki šampion gren slemova od pre pola veka, kaže da su se takve stvari već događale:

-Sećam se, kada sam ja stasavao, Bjern Borg i Džimi Konors su bili dvojica najvećih šampiona i svi su samo o njima pričali. Moj cilj je bio da im se približim – podseća Amerikanac.

Nastavio je u istom ritmu.

-Novak Đoković je prošao sličnu situaciju. Uvek su bili glavni Rafael Nadal i Rodžer Federer dok on nije došao – podseća da je vreme velike trojke a u jednom periodu i velike četvorke sa Endijem Marijem, najatraktivniji period u istoriji tenisa.

Razlika je u činjenici da Mekinro nije nadmašio Borga i Konorsa po broju gren slem titula, dok Đoković jeste Federera i Nadala.