Već neko vreme pojavljuju se odvojeno, ne sede zajedno ni u loži, dok po zemlji i regionu traže podršku za formiranje novog rukovodstva. Tako je Predrag Mijatović već razgovarao sa Aleksanderom Čeferinom, prvim čovekom UEFA, a takođe imao je kontakt i sa ljudima iz takozvanog "Apela za spas Partizana" koji je imao ključnu ulogu u svrgvavanju Milorada Vučelića i Miloša Vazure, piše "Mozzart Sport".

Trebalo bi da budu Mijatovićev adut u susret Skupštini, odnosno da neki od potpisnika "Apela" stanu na njegovu stranu.

-Minulih dana održan je niz sastanaka sa ljudima iz te organizacije i predočeno im je kako bi bilo dobro da se javno oglase i podrže Mijatovićev plan - navodi se.

Mijatović je u međuvremenu okupio nekadašnje asove Partizana, između ostalih Zorana Tošića, Antonija Rukavinu, Vladimira Stojkovića, Đorđa Tomića i Marka Lomića, obećavši nekima od njih i funkcije u slučaju pobede na izborima.

"Da li bi bili u Upravnom odboru, da li kao treneri u mlađim kategorijama, da li skauti ili nešto slično, to bi tek kasnije došlo na dnevni red", navodi se i dodaje da je "proces lobiranja" Predraga Mijatovića odavno počeo, pošto planira da obezbedi široku podršku u okviru aktuelne Skupštine.