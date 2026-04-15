Srbija je pobedila Ukrajinu 30:21 (14:8) u poslednjoj utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Bila je to lepa prilika da se Katarina Krpež-Šlezak i Dragana Cvijić oproste od dresa državnog pred novosadskom publikom u Slanoj bari.

Krpež-Šlezak je dala šest golova, pa je uz Anđelu Janjušević bila najefikasnija u ovoj utakmici.

- Srećna sam, ispunjena, ponosna i znam da je ovo najlepši kraj. Uvek smo bile tu jedna za drugu i ići ću na prvenstvo Evrope da ih bodrim i navijam, Srbija je imala uvek posebno mesto i ovaj dres će imati dok sam živa“, emotivna je Katarina, koja je pozvala na podršku podmlađenoj reprezentaciji i selektorki.

Odmah iza njih je Dragana Cvijić, koja je zaslužna za četiri gola.

- Ovo je nešto prelepo, nestvarno i drago mi je što smo od prvog do poslednjeg minuta kontrolisali igru i rezultat. Protiv Litvnaije nije ništa funkcionisalo, a sad je sve bilo kako treba. Za jedan trening smo spremili utakmicu i to je savršeno. Ova ekipa je čudo, Ana Petrović je sjajna, u odbrani je bila odlična. Ma – svaka igračica je svoje odradila“, podvukla je Cvijić.

Evropsko prvenstvo za žene u rukometu na programu je od 3. do 20. decembra i domaćinstvo će da dele Češka, Poljska, Rumunija Slovačka i Turska.